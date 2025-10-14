Team Vannacci | Tante segnalazioni con l’app Municipium ma servono interventi

«Dal 2023 a oggi l'App “Municipium” del Comune di Piacenza è stata utilizzata dai cittadini per inviare ben settemila segnalazioni (in media una decina al giorno) e tutte hanno avuto, quale comune denominatore, quello del degrado urbano, sotto forma di mancata cura del verde, della presenza di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“IL MONDO AL CONTRARIO“ * CASTELLAR PONZANO: SFORZINI, «PRIMO INCONTRO CON I TEAM VANNACCI DI LOMBARDIA E PIEMONTE, DOBBIAMO TORNARE PADRONI IN CASA NOSTRA» Vai su X

Il Team Vidoletti rinuncia all’evento con Vannacci previsto a fine novembre. #Varese - facebook.com Vai su Facebook

Team Vannacci Regium Lepidi: "Si apre un nuovo capitolo politico". E il segretario sarà Roberto Salati - Un nuovo capitolo politico si apre a Reggio Emilia: il Team Vannacci Regium Lepidi, espressione provinciale del Movimento “Il Mondo al Contrario” a sostegno del Generale Roberto Vannacci (foto a ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Simone Ratti, l'imprenditore bergamasco nel «team» di Vannacci: «Lui è efficace, vince chi ha il consenso. Esiste una sola famiglia, quella naturale» - Ha ripreso giusto mercoledì sera, diventando referente bergamasco del movimento di Roberto Vannacci. Lo riporta bergamo.corriere.it