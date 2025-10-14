Taylor Swift monopolizza la Hot 100 | le prime 12 posizioni sono sue

Taylor Swift sigla un traguardo che pesa come un’epoca: il nuovo album ‘The Life of a Showgirl’ guida la Billboard 200 e i suoi dodici brani occupano l’intera fascia alta della Hot 100. Numeri monumentali e una storia che diventa misura del mercato, tra vendite pure, streaming e un ritorno inatteso del formato fisico. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

taylor swift monopolizza la hot 100 le prime 12 posizioni sono sue

