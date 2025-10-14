Taylor Swift | La fenomenale cantante conquista Disney+

La cantante dei record Taylor Swift si appresta a proseguire nella missione di conquista della piattaforma Disney+. Dopo il lancio mondiale di " The Life of a Showgirl ", con oltre 4 milioni di unità equivalenti ad album vendute negli Stati Uniti, l'artista vincitrice di 14 GRAMMY® Taylor Swift torna su Disney+ con due nuovi progetti originali. Il primo s'intitola " Taylor Swift The Eras Tour The End of an Era ", una docuserie-evento composta da 6 episodi che racconta, da dietro le quinte, lo sviluppo, l'impatto e i meccanismi interni alla base del fenomeno " The Eras Tour "; il secondo sarà invece " Taylor Swift The Eras Tour The Final Show ", il film concerto integrale che presenta per la prima volta " THE TORTURED POETS DEPARTMENT ".

