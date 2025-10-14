Taylor Swift annuncia una nuova versione del film The Eras Tour in arrivo su Disney+

Taylor Swift ha annunciato ufficialmente una nuova versione del suo film, The Eras Tour, che sarà trasmesso in streaming su Disney+ a partire dal 12 dicembre. Swift ha dato la notizia durante la sua apparizione al programma Good Morning America il 13 ottobre. La cantante 35enne ha rivelato che offrirà ai fan l’accesso al dietro le quinte del tour Eras, che non avrebbero potuto vedere nel suo primo film-concerto del tour mondiale. In un post sui suoi social media, Swift ha condiviso il trailer ufficiale, che mostra ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima uscita e ha dichiarato: “ Era la fine di un’era, e lo sapevamo ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

