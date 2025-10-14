Taylor Knibb crolla stremata vede la rivale vincere l'Ironman | Non ci si riprende in una notte
Taylor Knibb è stata vicinissima a vincere l'Ironman 70.3 delle Hawaii. L'americana a meno di tre chilometri dal traguardo è crollata, l'avversaria, Solveig Lisveth, si è aggiudicata la prestigiosa manifestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Taylor Knibb crolla, stremata vede la rivale vincere l’Ironman: “Non ci si riprende in una notte” - L’americana a meno di tre chilometri dal traguardo è crollata, l’avversaria, Solveig Lisveth, si è aggiudicata la prestigiosa ... Secondo fanpage.it