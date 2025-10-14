Tax rate e pressione fiscale al vaglio la proposta del CNA di istituire un tavolo tecnico

Tax rate e pressione fiscale sulle imprese locali. Questo il tema dell’incontro svoltosi a Palazzo di Città tra la sindaca Maria Aida Episcopo e l’Assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo con i rappresentanti della CNA. Presenti per l’associazione di categoria il segretario nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nel 2024 le banche italiane hanno registrato utili netti record per 46,5 miliardi di euro. Di questi, al fisco sono arrivati solo 11,2 miliardi, con un tax rate effettivo del 24,2%. Negli ultimi 7 anni il sistema bancario ha prodotto 162 miliardi di utili, versando tasse per - facebook.com Vai su Facebook

Acciaio sudcoreano sotto pressione: la nuova Salvaguardia UE taglia le quote e raddoppia i dazi. Seoul punta al dialogo con l’UE per difendere l’export. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo: https://it.steelorbis.com/notizie/notizie/corea-del-sud-export- Vai su X

Cna, diminuire la pressione fiscale. Tomassini: «Metà dell’anno si lavora per le tasse» Fermo 15esima in Italia per tax rate - Presentati questa mattina i risultati di “Comune che vai, fisco che trovi" l'indagine annuale condotta dalla Cna che analizza la pressione fiscale totale sui diversi Comuni italiani, nel detta ... Segnala cronachefermane.it

Pressione fiscale in salita perché aumenta l’occupazione? La lettura del governo non regge - Il governo continua a ripetere che la pressione fiscale è salita nel 2024 perché è aumentata l’occupazione. Scrive ilfattoquotidiano.it

Presentato a Ravenna l’Osservatorio Tassazione Imprese coi sindaci del territorio: il Total Tax Rate in provincia varia dal 50,4% di Faenza al 55,1% di Cervia - È stato presentato ieri, giovedì 9 ottobre 2025, a Ravenna l’Osservatorio nazionale di CNA “Comune che vai, fisco che trovi”, giunto alla settima ... Secondo ravennanotizie.it