Tax credit indagine della guardia di finanza a Cinecittà su tre film
La guardia di finanza ha effettuato un accesso negli studi di Cinecittà per acquisire documenti riguardanti tre produzioni cinematografiche: Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo, L’immensità di Emanuele Crialese e Siccità di Paolo Virzì. Le pellicole sono al centro di verifiche della procura di Roma per presunte anomalie legate al tax credit, l’incentivo fiscale che consente alle case di produzione di recuperare una parte delle spese sostenute. Secondo quanto emerso, l’obiettivo degli inquirenti è accertare se i crediti d’imposta siano stati richiesti correttamente o se, al contrario, siano stati gonfiati i costi di produzione per ottenere agevolazioni maggiori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
