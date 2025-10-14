Tax credit Guardia di Finanza a Cinecittà | acquisite carte di tre film

(Adnkronos) – Fiamme gialle in azione a Cinecittà. Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto visita agli studi di via Tuscolana per acquisire documentazione. Le acquisizioni di documenti effettuate dalla Gdf su delega della Procura di Roma riguardano, a quanto si apprende, tre film: ‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo del 2023, ‘L’immensità’ e ‘Siccità’, entrambi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

