Tax Credit blitz della Guardia di Finanza a Cinecittà | raccolti documenti su film di Virzì e Costanzo
La Guardia di Finanza ha acquisito documenti negli uffici di Cinecittà per indagare su presunte truffe legate ai fondi Tax Credit. Sotto inchiesta tre film di Virzì, Costanzo e Crialese. Oltre cento le produzioni sospette, alcune mai realizzate. Cinecittà: “Collaboriamo con le autorità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Blitz della Guardia di Finanza in una RSA di Palermo. Interdetti dall’esercizio di attività imprenditoriali i due gestori, sequestrati circa 100.000 euro e l'immobile. I DETTAGLI https://www.palermolive.it/anziani-abbandonati-e-lavoratori-in-nero-sigilli-a-una-rsa- - facebook.com Vai su Facebook
Tax Credit, blitz della Guardia di Finanza a Cinecittà: raccolti documenti su film di Virzì e Costanzo - La Guardia di Finanza ha acquisito documenti negli uffici di Cinecittà per indagare su presunte truffe legate ai fondi Tax Credit ... fanpage.it scrive
Tax credit, indagine della guardia di finanza a Cinecittà su tre film - La guardia di finanza ha effettuato un accesso negli studi di Cinecittà per acquisire documenti riguardanti tre film in un'indagine sulla tax credit. Come scrive msn.com
Tax credit, Guardia di Finanza a Cinecittà: acquisite carte di tre film - Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto visita agli studi di via Tuscolana per acquisire documentazione. msn.com scrive