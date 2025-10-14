SAN GIUSTINO - Tradizione e innovazione, imprese e istituzioni, esperienze locali e visioni europee, ma anche l’importanza di fare rete: sono i punti cardine dell’ agricoltura che guarda al futuro. A Villa Graziani si è insediato il “Tavolo Agricoltura“ del distretto di “Economia Civile“ promosso da Fondazione Progetto Valtiberina. Un momento di confronto partecipato che ha riunito imprenditori agricoli, enti, amministratori e rappresentanti istituzionali, avviando un percorso stabile di dialogo. Dopo i saluti di David Gori, presidente della Fondazione e del sindaco di San Giustino Stefano Veschi, la mattinata si è aperta con un focus su “ Tabacco in Valtiberina: innovazione per la transizione ecologica “. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tavolo dell’agricoltura: "Insieme per fare rete"