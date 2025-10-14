Tathiana Garbin | Paolini sta aggiungendo tante variazioni che fanno la differenza L’aiuto di Errani è evidente

Jasmine Paolini sta disputando una stagione di alto livello, riuscendo nell’impresa di consolidarsi nella top10 mondiale dopo la grande esplosione del 2024 e avvicinandosi all’obiettivo della seconda qualificazione di fila alle WTA Finals. L’azzurra, capace di trionfare sulla terra rossa romana agli Internazionali d’Italia, ha collezionato quest’anno la bellezza di 26 successi nei WTA 1000, dietro solamente ai 27 della n.1 al mondo Aryna Sabalenka e ai 28 di Iga Swiatek. Ai microfoni di Supertennis, la capitana azzurra di BJK Cup Tathiana Garbin ha parlato dei progressi della toscana: “ Jas ha introdotto numerose novità nel suo reparto tecnico-tattico e secondo me hanno funzionato molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tathiana Garbin: “Paolini sta aggiungendo tante variazioni che fanno la differenza. L’aiuto di Errani è evidente”

