Tascone Pd | San Salvo merita più coraggio e sensibilità sui temi sociali

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a San Salvo, Emanuela Tascone, interviene con una nota critica nei confronti dell’amministrazione comunale, accusata di aver ignorato due ricorrenze di valore civile e sociale: la Giornata mondiale del rifugiato e la Giornata mondiale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tascone Pd San Salvo