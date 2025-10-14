Targa in ricordo del campione Ugo Colombo
"Ugo Colombo è stato uno dei nostri più illustri cittadini sangiorgesi e, dopo avergli intitolato le piste ciclabili del paese, sabato abbiamo scoperto una targa sulla sua casa natale, in via Cavour 29". Renzo Zannardi è presiede ll’associazione “Ugo Colombo Hombre Vertical“, nata per dare lustro al ciclista simbolo di uno sport pulito, imperniato sui valori morali e il rispetto dell’avversario. Volontà che si è manifestata anche in mostre, convegni e incontri nelle scuole, per raccontare ai ragazzi il valore di una pratica sportiva leale. Colombo, nato a San Giorgio su Legnano il 22 febbraio 1940 e morto a Pontremoli il 10 ottobre 2019, è stato un campione di ciclismo italiano, compagno di Franco Bitossi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In ricordo di Carlo Tassinari. Con la targa a sua memoria installata presso l'area cortiliva di Spazio29, Carlo resterà indissolubilmente legato a quel luogo, crocevia degli sport da lui sempre amati, e i giovani potranno ricordarlo giocando, con un sorriso. Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Una targa al Sacro Cuore in ricordo di Don Francesco Pockaj. - X Vai su X
Adesso c’è anche una targa a ricordare Ugo Colombo a San Giorgio su Legnano - E' stata inaugurata questa mattina, sabato 11 ottobre a San Giorgio su Legnano, una targa a ricordo di Ugo Colombo “hombre vertical”, l'indimenticato campio ... Secondo settenews.it