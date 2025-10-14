"Ugo Colombo è stato uno dei nostri più illustri cittadini sangiorgesi e, dopo avergli intitolato le piste ciclabili del paese, sabato abbiamo scoperto una targa sulla sua casa natale, in via Cavour 29". Renzo Zannardi è presiede ll’associazione “Ugo Colombo Hombre Vertical“, nata per dare lustro al ciclista simbolo di uno sport pulito, imperniato sui valori morali e il rispetto dell’avversario. Volontà che si è manifestata anche in mostre, convegni e incontri nelle scuole, per raccontare ai ragazzi il valore di una pratica sportiva leale. Colombo, nato a San Giorgio su Legnano il 22 febbraio 1940 e morto a Pontremoli il 10 ottobre 2019, è stato un campione di ciclismo italiano, compagno di Franco Bitossi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Targa in ricordo del campione. Ugo Colombo