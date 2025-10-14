Taranto e provincia | sequestrati 22 apparecchi da gioco Cinque denunciati sanzioni per oltre 145mila euro

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono 22 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 5 responsabili e la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 145 mila euro. Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, congiuntamente, dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto e dalle Fiamme Gialle di Taranto e provincia, nel settore del contrasto al gioco illegale e irregolare. Nello specifico, attraverso peculiari procedure di analisi di rischio, si è giunti alla definizione di mirati target sui quali sono state concentrate le attività ispettive che hanno riguardato alcuni circoli ricreativi ubicati nella provincia ionica, all’esito delle quali gli operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro le apparecchiature elettroniche da gioco, non collegate alla rete telematica ufficiale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

