Taranto consiglio comunale | no al ricorso contro l’Aia per l’ex Ilva La proposta era stata presentata da M5S
Il consiglio comunale, con 20 voti, ha respinto la mozione proposta dal movimento 5 stelle. Non ci sarà dunque il ricorso del Comune di Taranto al Tar avverso l’autorizzazione integrata ambientale concessa per il siderurgico ex Ilva. La mozione è stata votata dai due consiglieri M5S, da uno del Pd (Contrario) e uno di Avs (Lenti). La maggioranza ha fatto passare una controproposta: viene impegnato il sindaco a promuovere iniziative fra cui una giornata di fermo cittadino per protestare rispetto alle politiche nazionali sull’ex Ilva. Si chiede anche che la presidente del Consiglio sia a Taranto per un confronto sulle prospettive dell’industria e della città. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
