Taranto consiglio comunale | no al ricorso contro l’Aia per l’ex Ilva La proposta era stata presentata da M5S

Noinotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale, con 20 voti, ha respinto la mozione proposta dal movimento 5 stelle. Non ci sarà dunque il ricorso del Comune di Taranto al Tar avverso l’autorizzazione integrata ambientale concessa per il siderurgico ex Ilva. La mozione è stata votata dai due consiglieri M5S, da uno del Pd (Contrario) e uno di Avs (Lenti). La maggioranza ha fatto passare una controproposta: viene impegnato il sindaco a promuovere iniziative fra cui una giornata di fermo cittadino per protestare rispetto alle politiche nazionali sull’ex Ilva. Si chiede anche che la presidente del Consiglio sia a Taranto per un confronto sulle prospettive dell’industria e della città. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto consiglio comunale no al ricorso contro l8217aia per l8217ex ilva la proposta era stata presentata da m5s

© Noinotizie.it - Taranto, consiglio comunale: no al ricorso contro l’Aia per l’ex Ilva La proposta era stata presentata da M5S

Scopri altri approfondimenti

taranto consiglio comunale noTaranto, consiglio comunale: no al ricorso contro l’Aia per l’ex Ilva La proposta era stata presentata da M5S - Non ci sarà dunque il ricorso del Comune di Taranto al Tar avverso l’autorizzazione integrata ambientale ... Da noinotizie.it

taranto consiglio comunale noTaranto, no del Consiglio comunale al ricorso contro l’Aia dell’ex Ilva: «Serve confronto con Meloni sul futuro della città» - La maggioranza chiede un tavolo con il Governo e una giornata di blocco cittadino per chiedere garanzie su ambiente e lavoro ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

No del consiglio comunale al ricorso al Tar contro l'Aia per l'ex Ilva. Protestano gli ambientalisti - Non passa dunque la mozione presentata dalla consigliera 5 Stelle Annagrazia Angolano. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Taranto Consiglio Comunale No