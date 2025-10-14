Tampona un' automobile e aggredisce il conducente e i poliziotti | arrestato

Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra dove hanno arrestato un italiano di 39 anni per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.I poliziotti sono stati chiamati perché si era verificato un tamponamento e il 39enne, in forte stato di agitazione e in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La crisi dell'auto occidentale tampona anche i marchi del lusso: dopo Porsche rischia il testacoda pure la britannica #AstonMartin costretta a ridurre gli investimenti e le spese e a tagliare le stime sull'anno in corso. L'articolo di Carlo Terzano - facebook.com Vai su Facebook

Tampona l'auto con il motociclo, guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti L'incidente lo scorso 13 agosto sull'Appia, per il 45enne denunciato a piede libero scatta anche il ritiro della patente I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della… Vai su X

Tampona un'auto, tenta la fuga e aggredisce vittima e poliziotti: arrestato un 39enne - La polizia di stato di Assisi è intervenuta a Bastia Umbria per un sinistro stradale, terminato con l'arresto di un 39enne per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Riporta corrieredellumbria.it

Castelfranco, giovane tampona un’auto e fugge Scoperto e sanzionato - Si è allontanato subito dopo aver tamponato con il suo furgone un’auto, senza fermarsi per accertare le condizioni dell’altro conducente e facendo perdere immediatamente le proprie tracce. Come scrive ilrestodelcarlino.it