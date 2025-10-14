Tampona un' automobile e aggredisce il conducente e i poliziotti | arrestato

14 ott 2025

Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra dove hanno arrestato un italiano di 39 anni per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.I poliziotti sono stati chiamati perché si era verificato un tamponamento e il 39enne, in forte stato di agitazione e in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

