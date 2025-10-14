Tampona un' auto ed esce fuori strada | finisce in ospedale e viene denunciato
Era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso si è scontrato con un veicolo che lo precedeva e percorreva la stessa strada. Dopo l'impatto ha perso il controllo dell'auto e ha finito la sua corsa uscendo fuori strada, invadendo l'opposta corsia di marcia.L'incidente è avvenuto lo scorso 28. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
