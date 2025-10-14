Tampona un' auto ed esce fuori strada | finisce in ospedale e viene denunciato

Latinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso si è scontrato con un veicolo che lo precedeva e percorreva la stessa strada. Dopo l'impatto ha perso il controllo dell'auto e ha finito la sua corsa uscendo fuori strada, invadendo l'opposta corsia di marcia.L'incidente è avvenuto lo scorso 28. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Donori, esce fuori strada con l’auto e finisce in una scarpata - L’incidente è avvenuto ieri a Donori, in via Beccia, un uomo è rimasto ferito. Scrive unionesarda.it

Auto esce fuori strada nel Barese, morto un bimbo di 5 mesi - Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Riporta quotidiano.net

Incidente stradale nel Barese, auto esce fuori strada: morto un bambino di 5 mesi - Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tampona Auto Esce Fuori