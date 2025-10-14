Tale e Quale Show Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini | Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio

Comingsoon.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex gieffina, tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, è stata ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

tale e quale show antonella fiordelisi parla del fidanzato giulio fratini lo hanno inquadrato e non verr224 pi249 in studio

© Comingsoon.it - Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini: "Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio"

Altre letture consigliate

tale show antonella fiordelisi''Io sono molto cauta'': Antonella Fiordelisi parla dei progetti di convivenza con Giulio Fratini e svela chi è più geloso - ''Io sono molto cauta'': Antonella Fiordelisi parla dei progetti di convivenza con Giulio Fratini e svela chi è più geloso ... Come scrive gossip.it

tale show antonella fiordelisiAntonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show/ Cerca il riscatto dopo le bocciature - Antonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show: dopo due prove ma non convincenti, l'influencer cerca il riscatto ... Scrive ilsussidiario.net

tale show antonella fiordelisiLa volta buona, Antonella Fiordelisi ed il retroscena dopo Tale e quale show: “Il mio fidanzato non verrà più” - E’ andata in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo ogni giorno sui teleschermi di Rai 1. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Antonella Fiordelisi