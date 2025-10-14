Tale e Quale Show Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini | Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio

L'ex gieffina, tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show, è stata ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi parla del fidanzato Giulio Fratini: "Lo hanno inquadrato e non verrà più in studio"

Altre letture consigliate

La mia esibizione di ieri sera a Tale e Quale Show #duevite #marcomengoni - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" sempre in vetta agli ascolti anche nel prime time di venerdì 10 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 20,5% di share e 3 milioni 55 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

''Io sono molto cauta'': Antonella Fiordelisi parla dei progetti di convivenza con Giulio Fratini e svela chi è più geloso - ''Io sono molto cauta'': Antonella Fiordelisi parla dei progetti di convivenza con Giulio Fratini e svela chi è più geloso ... Come scrive gossip.it

Antonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show/ Cerca il riscatto dopo le bocciature - Antonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show: dopo due prove ma non convincenti, l'influencer cerca il riscatto ... Scrive ilsussidiario.net

La volta buona, Antonella Fiordelisi ed il retroscena dopo Tale e quale show: “Il mio fidanzato non verrà più” - E’ andata in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo ogni giorno sui teleschermi di Rai 1. Si legge su msn.com