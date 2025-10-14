Sono tante le novità approvate in Consiglio dei Ministri sulla Manovra finanziaria 2026 come fa sapere il Ministero dell'Economia: tra le principali vanno sottolineate le novità con Irpef, Isee e le misure adottate per le famiglie. Cosa accade con l'Irpef. " Anche la prossima legge di bilancio proseguirà il percorso di riduzione della tassazione sui redditi da lavoro che il governo sta portando avanti dall'inizio della legislatura. In particolare, la manovra ridurrà la seconda aliquota Irpef, che dall'attuale 35% passerà al 33% con uno stanziamento nel triennio pari a circa 9 miliardi euro ", scrive in una nota il Ministero dell'Economia e Finanze diffuso dopo il consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Taglio dell'Irpef, Isee e bonus famiglia: tutte le novità della manovra