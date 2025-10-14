Tagliate le chiome di dieci alberi di ulivo | pensionato nel mirino

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabile avvertimento quello che si è consumato a Burgio, in contrada Dragotto. Qualcuno, agendo con fredda determinazione, ha tagliato le chiome di dieci alberi di ulivo. Un gesto che, per la sua modalità chirurgica, fa propendere gli inquirenti verso l'ipotesi di un danneggiamento mirato.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

