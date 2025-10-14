Tagliate le chiome di dieci alberi di ulivo | pensionato nel mirino
Probabile avvertimento quello che si è consumato a Burgio, in contrada Dragotto. Qualcuno, agendo con fredda determinazione, ha tagliato le chiome di dieci alberi di ulivo. Un gesto che, per la sua modalità chirurgica, fa propendere gli inquirenti verso l'ipotesi di un danneggiamento mirato.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
I tronchi (si tratta di piante che hanno più di 40 anni) sono stati tagliati in più punti con le chiome abbandonate sul terreno. Epifani, in passato, è stato componente del dipartimento Agricoltura del Partito democratico a livello nazionale - facebook.com Vai su Facebook
