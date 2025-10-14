Tagli su misura colori naturali lunghezze modulabili versatilità Tutte le tendenze capelli per l' autunno 2025 secondo i top hairstylist

È sempre più difficile parlare di trend per quanto riguarda i capelli. Ma chi lavora nei saloni sa sempre cosa desiderano le donne. Così abbiamo chiesto a quattro professionisti di raccontarci le richieste più frequenti. Quali le nuance vincenti per la prossima stagione? Tagli corti o medi? È vero che le donne preferiscono l’eterno lungo? E quali sono le caratteristiche di un corto da portare con disinvoltura? Ecco i loro suggerimenti. Dallo stile finto “spettinato” con ciocche libere e in movimento alla frangia che dà carattere al viso, al caschetto lungo che sfiora le spalle. Con l’ausilio dei tool più all’avanguardia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tagli su misura, colori naturali, lunghezze modulabili, versatilità... Tutte le tendenze capelli per l'autunno 2025, secondo i top hairstylist

