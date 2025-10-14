Taffo cambia nome | ecco il perché della scelta
Si tratta di una delle aziende funebri più conosciute nel mercato italiano e attiva dal 1940: stiamo parlando di Taffo, leader del settore funerario che adotta da sempre una strategia comunicativa innovativa ed efficace. Adesso, però, è tempo di cambiamento e di una nuova "scommessa" vista la nuova strada intrapresa che riguarda il nome. Come si chiama adesso. " Ci avete aiutato a scegliere il nome, poi il suo aspetto e adesso vi chiediamo di accoglierla nella vostra vita. finché ce n’è. Tanuba sarà il nostro nuovo nome e da oggi è anche il nome della nostra mascotte che ci accompagnerà verso questo cambiamento e che certificherà le vere agenzie funebri della catena Taffo Funeral Services", ha spiegato l'azienda con un post su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
