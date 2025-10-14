Tadej Pogacar in tv tutti pazzi per lui

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Giro di Lombardia Rai 2) Un successo di immagine e di ascolti peril Giro di Lombardia di ciclismo che sabato pomeriggio su Rai 2 ha ottenuto l’8% di share. Le cronache narrano di una Bergamo letteralmente impazzita peril ciclone Pogacar ma a fibrillare sono stati anche i numeri Auditel, schizzati a picchi oltre il 10% quando sulla salita del Passo di Ganda il “cannibale” sloveno ha fatto il vuoto correndo gli ultimi 40 Km in solitaria e aggiudicandosi il suo quinto Lombardia consecutivo, record condiviso col “campionissimo” Fausto Coppi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

