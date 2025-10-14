Tabacco Trippella | Con Filiera Tabacchicola Italiana prospettive per prossimi 10 anni
(Adnkronos) – "Dopo 15 anni di un modello verticalmente integrato, nel quale abbiamo trasformato la agricoltura italiana, da oggi nasce Filiera Tabacchicola italiana all'interno dei filiere Italia che rappresenta la catena agroindustriale italiana made in Italy". Lo ha affermato Cesare Trippella, direttore Eu Value Chain & External Engagement Philip Morris Italia, nominato presidente di Filiera . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
