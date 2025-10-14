Swamp Thing | James Gunn incerto sul futuro del film

Il regista James Mangold ha affrontato molti generi nel corso degli anni. Dai film biografici come Le Mans ’66 – La grande sfida e A Complete Unknown, ai blockbuster d’azione come Logan e Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ha dimostrato di possedere una vasta gamma di competenze. Di recente, oltre a un film di Star Wars che esplora le origini degli Jedi ambientato 25.000 anni nel passato, la DC Studios ha ingaggiato Mangold per dirigere Swamp Thing. Il personaggio è stato protagonista di una serie TV di breve durata, ma questo segnerebbe il ritorno sul grande schermo di un personaggio – dopo il tentativo del 1982 – che ben si adatta alla seconda parte della lista “ Dei e Mostri ” di James Gunn. 🔗 Leggi su Cinefilos.it