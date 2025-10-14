Svolta storica nella lotta al randagismo felino | la Regione Fvg approva nuove norme e aiuti al volontariato

Triesteprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante passo avanti nella tutela dei nostri amici a quattro zampe: la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato nuove norme per contrastare il randagismo felino e supportare le associazioni animaliste che operano sul territorio. La decisione, presa durante la seduta del Consiglio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

svolta storica lotta randagismoSvolta nella lotta al randagismo felino - Un importante passo avanti nella tutela dei nostri amici a quattro zampe: la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato nuove norme per contrastare il randagismo felino e supportare le associazioni an ... Secondo udinetoday.it

Lotta al randagismo, alla polizia locale di Vico Equense i lettori di microchip - Contrasto al randagismo e monitoraggio dei cani domestici: il comando di polizia municipale di Vico Equense ha ora in dotazione i dispositivi elettronici per la lettura dei microchip impiantati sugli ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Storica Lotta Randagismo