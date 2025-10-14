Svolta nella lotta al randagismo felino

Udinetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante passo avanti nella tutela dei nostri amici a quattro zampe: la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato nuove norme per contrastare il randagismo felino e supportare le associazioni animaliste che operano sul territorio. La decisione, presa durante la seduta del Consiglio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

