Svolta a destra Ma il Pd è primo partito

MONTOPOLI Il comprensorio del Cuoio, con la sola eccezione di San Miniato, si colora dell’azzurro del centrodestra. Anche a Montopoli Tomasi batte Giani con 2.070 voti contro i 2.032 del confermato presidente della Regione. Il Partito Democratico è il primo partito con il 29,95% davanti a Fratelli d’Italia che si attesta al 29,44%. Alle Europee del 2024, ultimo dato elettorale più vicino e quindi quello più comparabile, il partito della premier Giorgia Meloni aveva ottenuto il 33,47%, mentre il Pd si era fermato al 26,30%. "Sono contenta per il risultato toscano, i voti restituiscono una regione saldamente a sinistra – il commento della sindaca Linda Vanni (nella foto con Giani). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svolta a destra. Ma il Pd è primo partito

