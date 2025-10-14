Svezia adesso è ufficiale | esonerato il ct Tomasson! Decisiva la sconfitta con il Kosovo

Svezia, è ufficiale: esonerato il ct Tomasson! L'ex Milan paga la sconfitta contro il Kosovo. Il comunicato ufficiale della Federazione La Federazione Calcistica Svedese (SvFF) ha annunciato l'esonero immediato del commissario tecnico Jon Dahl Tomasson. A risultare fatale per l'ex attaccante danese è stata la clamorosa sconfitta interna contro il Kosovo, che ha compromesso ulteriormente .

Il Kosovo batte la Svezia e diventa “campione del mondo di calcio non ufficiale”: cosa significa - Lunedì sera il Kosovo (privo di Rrahmani infortunato e già tornato a Napoli), ha battuto a sorpresa la Svezia in una gara valida per il Gruppo B delle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali. Riporta fanpage.it