Svelato MAI-Image-1 | è il primo generatore di immagini da testo creato interamente da Microsoft

Dday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colosso di Redmond ha presentato il suo primo modello text-to-image: più veloce, fotorealistico e sviluppato senza l’aiuto di OpenAI. 🔗 Leggi su Dday.it

svelato mai image 1 232 il primo generatore di immagini da testo creato interamente da microsoft

© Dday.it - Svelato MAI-Image-1: è il primo generatore di immagini da testo creato interamente da Microsoft

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Svelato Image 1 232