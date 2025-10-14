Svelato MAI-Image-1 | è il primo generatore di immagini da testo creato interamente da Microsoft
Il colosso di Redmond ha presentato il suo primo modello text-to-image: più veloce, fotorealistico e sviluppato senza l’aiuto di OpenAI. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Tiramisù World Cup 2025 ha svelato i nomi delle vincitrici! Barbara Tosato di Mestre (Venezia) conquista il titolo per la ricetta originale, mentre Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso) trionfa con la ricetta creativa. Un lungo weekend a Treviso d - facebook.com Vai su Facebook
A #tvtalk @davidemaggio ha svelato che il #GFvip si farà e di essere venuto a conoscenza che Maria De Filippi starebbe dando una grossa mano ad Alfonso Signorini nel comporre il cast della nuova edizione. I casting risultano ben avviati... #AscoltiTv #Gran - X Vai su X