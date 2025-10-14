Svelati anche i conduttori di LOL Halloween Special

P rime Video ha svelato oggi il cast della prossima stagione di LOL: Chi ride è fuori, la sesta di un format che stagione dopo stagione sta facendo lavorare tutto il comparto comico italiano. Certo, tutto è un po’ progressivamente diminuito in entusiasmo dal lancio, com’è naturale che sia, ma LOL resta comunque uno degli appuntamenti annuali tra i più attesi. Anche per poterlo massacrare. “LOL 5”, il trailer promette risate a non finire: chi la spunterà tra i dieci comici in gara? X Leggi anche › Chi ha vinto “LOL 5 – Chi ride fuori”? Le pagelle della finale LOL: Chi ride è fuori? 6: il cast della sesta stagione su Prime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

svelati anche i conduttori di lol halloween special

