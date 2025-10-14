Svaligiavano villette fingendosi portapizze durante i sopralluoghi arrestati due ladri

Cataniatoday.it | 14 ott 2025

Si fingevano fattorini per capire se le abitazioni da svaligiare fossero vuote, entrando poi in azione quando il sopralluogo dava esito positivo. Il 23enne Alberto Testa ed il 22enne Michael Salvatore D'Agata sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Acireale, su disposizione della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

