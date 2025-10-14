Surreale che il piano di pace per Gaza sia proposto dal massacratore | assomiglia più a una beffa

di Luciano Sesta Una tregua c’è fra due attori collettivi che si scontrano, e che a un certo punto si accordano per un time out. Una tregua presuppone una reciprocità di forze antagoniste, che sospendono lo scontro con l’idea di negoziare le ragioni che lo hanno acceso e alimentato. Ma qui, almeno da due anni, c’è stato soltanto un massacro unilaterale, in cui un attore, dopo essere stato brutalmente colpito, ha reagito sfogando la propria superiorità militare su una popolazione civile inerme, considerata impropriamente come la parte “scoperta” di un nemico nascosto. Che, dopo due anni di duro “lavoro”, l’esecutore decida di entrare in pausa è certamente una buona notizia, ma che lo faccia proponendo alla controparte un “piano di pace” è decisamente surreale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Surreale che il piano di pace per Gaza sia proposto dal massacratore: assomiglia più a una beffa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il pianoforte dei sogni perduti I Ieri sera, nel sottopasso di via Arno, proprio prima della rotonda dell’Esselunga, è apparso un pianoforte regalando ai passanti una scena surreale. Non si sa da dove sia arrivato, né chi lo abbia lasciato lì, in piedi, solitario, in me - facebook.com Vai su Facebook

?Lega Calcio, Simonelli: "Stadio Roma? Surreale si blocchi tutto per un boschetto" #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/lega-calcio-simonelli-stadio-roma-surreale-si-blocchi-tutto-per-un-boschetto-272303… Vai su X

Surreale che il piano di pace per Gaza sia proposto dal massacratore: assomiglia più a una beffa - Luciano Sesta analizza criticamente la proposta di pace per Gaza, definendola surreale dopo due anni di massacri unilaterali ... Da ilfattoquotidiano.it

Gaza, il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh - Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente egiziano al Sisi, dal presidente turco Erdogan e dal premier del Qatar (cioè i Paesi mediatori ... Lo riporta tg24.sky.it

L'accordo per la pace a Gaza non è una vittoria per Netanyahu, ecco perché - Quattro delle cinque condizioni che il premier aveva imposto per tutelare la sicurezza di Israele non sono state rispettate in questo accordo»: l'an ... Lo riporta corriere.it