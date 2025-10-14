Supplenze docenti 2025 26 | le nomine di ottobre da GPS AGGIORNATO
Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: le nomine di ottobre da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Supplenze brevi e saltuarie: docenti sono esclusi dalla Carta del Docente. Pillole di Question Time Vai su X
Interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a sabato 11 ottobre https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6ZgRGBdh0_b39ifh - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti 2025/216: sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono nomina da Graduatorie di istituto - Supplenze docenti 2025/26: le sanzioni per mancata accettazione, rinuncia alla nomina e abbandono del servizio per nomina conferita dalle graduatorie di istituto rimangono quelle indicate dall'OM n. Si legge su orizzontescuola.it
Proseguono le immissioni in ruolo 2025/26 da concorsi PNRR: ecco quando il docente mantiene la stessa sede della supplenza - 2025/26: proseguono anche nella stagione autunnale grazie al DL 45/2025 che ha rinnovato il meccanismo del 2024/25 permettendo non solo di incrementare il numero degli ... orizzontescuola.it scrive
Cercasi docenti disperatamente, sono migliaia gli interpelli delle scuole, ecco dove trovarli - Scopri come la procedura di interpelli è fondamentale per le supplenze nelle scuole italiane a partire dall'anno scolastico 2025/26. Da informazionescuola.it