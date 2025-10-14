Superlega la nuova Sir toglie i veli tra l' entusiasmo generale

L'attenzione principale è per il campionato che inizierà tra sei giorni, ma ci sono delle tradizioni che non possono non rinnovarsi.Una di queste è la presentazione della Sir Susa Scai Perugia che ha visto come location, per il secondo anno consecutivo, la concessionaria Toy Motor, sita in via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it