Superamento delle prove del PNRR1 o 2 | riconosciuti i 12,5 punti anche senza pubblicazione dell’elenco Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stato chiarito un aspetto rilevante relativo al riconoscimento del punteggio aggiuntivo per i candidati che hanno partecipato ai precedenti concorsi. L’attenzione si è focalizzata su chi ha superato tutte le prove del concorso PNRR 1, pur non risultando in graduatoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Concorso docenti PNRR3, esclusi alcuni candidati già idonei a PNRR1 e 2. Il paradosso - Il nuovo concorso PNRR3, il cui bando è atteso nelle prossime settimane, per l'assunzione di circa 58. orizzontescuola.it scrive

superamento prove pnrr1 2Concorso docenti PNRR3: punteggio “tesoretto” per chi ha superato PNRR1 e PNRR2. Pillole di Question Time - Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato ... orizzontescuola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Superamento Prove Pnrr1 2