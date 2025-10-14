Suora Letizia compie 110 anni | vive da 85 anni nel convento di clausura a Bitonto
Tra due giorni soffierà su 110 candeline, celebrando una lunga vita di fede vissuta da 85 anni dietro le grate della clausura. E’ la storia suor Letizia, nata con il nome di Maria Francesca Pastore il 16 ottobre del 1915 a Santeramo in Colle, nel Barese. Oggi vive nel convento di Bitonto dove le consorelle si preparano a festeggiarla. Il suo compleanno segna anche un piccolo record perché suor. 🔗 Leggi su Feedpress.me
