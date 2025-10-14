Suoni e segni di Vaia nuova mostra interattiva al Collegio Rosmini di Domodossola
"Suoni e segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie" è la nuova grande mostra in programma al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola da sabato 18 ottobre a domenica 23 novembre. Il progetto è a cura di Mets-Museo Etnografico Trentino San Michele, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SUONI E SEGNI DI VAIA Collegio Mellerio Rosmini, Domodossola (VB) ? 18 ottobre – 23 novembre 2025 Ingresso libero Una grande mostra per ricordare e riflettere. “Suoni e segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie” nasce da - facebook.com Vai su Facebook