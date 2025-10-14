Summit in Prefettura dopo il rogo L’azienda pronta a delocalizzare
Si è tenuto ieri pomeriggio il tavolo tecnico promosso dal Prefetto per discutere della pericolosità del sito dell’ Adriatica bitumi di Colli del Tronto al centro di roventi polemiche. Si è trattato di un incontro importante, che ha messo difronte al Prefetto Sante Copponi il sindaco Andrea Cardilli, l’azienda, l’Arpam, l’Ast, i vigili del fuoco per parlare di vigilanza e controllo in materia di sicurezza. Innanzitutto l’azienda ha manifestato la volontà di delocalizzare, sarà un processo graduale, ma è negli intenti. Il Prefetto nel frattempo ha chiesto all’azienda una relazione, un atto tecnico che spieghi quali rischi possono crearsi a seguito di eventuali incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
