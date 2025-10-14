Sulle tracce di aquile e camosci tra le memorie della Grande Guerra
Un’escursione che unisce natura e memoria, alla ricerca delle tracce della fauna selvatica della Lessinia e delle testimonianze della Grande Guerra. Sabato 18 Ottobre Ritrovo: ore 15.30 parcheggio di Malga San Giorgio, Bosco Chiesanuova (rientro per le 19 circa)Attrezzatura:- Abbigliamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
A L'Aquila, tra le tante chiese oggi non più esistenti, ve ne erano alcune dedicate a Sant'Andrea. Della loro presenza restano poche tracce documentarie e nessun edificio sopravvissuto.
L'analisi delle tracce del Dna, le impronte digitali e il laboratorio di Dattiloscopia, arte nata proprio a Torino
Dune, aquile, preistoria e memorie di Guerra Fredda. Slowinski, dove la Polonia incontra il Baltico - Fondato nel 1967 e riconosciuto nel 1977 come Riserva della Biosfera UNESCO, il parco prende il nome dal popolo degli Slovinci, un'antica comunità slava germanizzata, un tempo abitante della regione.