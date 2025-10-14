Sulle tracce di aquile e camosci tra le memorie della Grande Guerra

Veronasera.it | 14 ott 2025

Un’escursione che unisce natura e memoria, alla ricerca delle tracce della fauna selvatica della Lessinia e delle testimonianze della Grande Guerra. Sabato 18 Ottobre Ritrovo: ore 15.30 parcheggio di Malga San Giorgio, Bosco Chiesanuova (rientro per le 19 circa)Attrezzatura:- Abbigliamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

