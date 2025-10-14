Sulle strade italiane 8 morti e 500 incidenti al giorno

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati Istat, sulle strade italiane si raggiunge la media di quasi 500 incidenti al giorno. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sulle strade italiane 8 morti e 500 incidenti al giorno

© Tv2000.it - Sulle strade italiane 8 morti e 500 incidenti al giorno

