Sul set del film The Last Mrs Parrish Jennifer Lopez ha optato per un look dal sapore intenso e raffinato con un tailleur Dior
Sul set del film The Last Mrs. Parrish, Jennifer Lopez ha optato per un look dal sapore intenso e raffinato. Una combinazione cromatica d’impatto, interpretata con capi iconici e dettagli sofisticati. Il cuore del look è un tailleur Dior che gioca sulle linee classiche ma rivisitate, composto da una gonna midi a matita e una giacca Bar reinterpretata in chiave moderna. La cintura in vita scolpisce la silhouette, esaltando la figura. Ai piedi, le Mary Jane di Manolo Blahnik donano al look un’aura sofisticata, mentre la pochette di Amiri aggiunge un dettaglio grintoso. A completare l’ensemble, un maxi cappello che impreziosisce l’outfit conferendogli un’allure scenica e glamour, perfetta per una diva sul set. 🔗 Leggi su Amica.it
