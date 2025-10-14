Il cinema internazionale con Maria de Medeiros, attrice per Tarantino in “Pulp Fiction“ e per Abel Ferrara in “Pasolini“. Una regina del cinema italiano come Ornella Muti. Un omaggio a un attore che è stato uno dei volti del poliziesco all’italiana. E poi un docufilm su Enzo Jannacci e una pellicola che racconta storie di persone affette da Sla. E ancora, una chiacchierata sulla grande commedia italiana con attori e comici e una carrellata di cortometraggi con al centro il tema del “prendersi cura“. Saranno 3 giorni imperdibili per gli appassionati del grande schermo quelli della Festa del Cinema di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul palco il Milanese Imbruttito e Ornella Muti