Sul mare di Santa Barbara la popstar e l’ex premier canadese riaccendono i rumors
L e immagini diffuse dal Daily Mail hanno fatto il giro del mondo in poche ore: Katy Perry e Justin Trudeau, insieme sullo yacht Caravelle della cantante, al largo di Santa Barbara, appaiono più affiatati che mai. Tra un abbraccio, un bacio e un gesto d’intimità, la popstar e l’ex primo ministro canadese sembrano vivere una sintonia che va ben oltre l’amicizia. Nelle foto Katy Perry indossa un costume nero mentre Trudeau, a torso nudo, la stringe con naturalezza. Un dettaglio ha dissipato ogni dubbio sull’identità di lui: il tatuaggio del corvo Haida sul braccio sinistro, simbolo della cultura indigena canadese. 🔗 Leggi su Iodonna.it
