Sul Lago d' Orta un week end dedicato ai sapori tipici con Orta Wine & Beer Festival
Sul Lago d'Orta arriva un week end dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali.Sabato 18 e domenica 19 ottobre a Orta San Giulio è infatti in programma l'Orta Wine & Beer Festival. L'evento è promosso da Confcommercio Alto Piemonte, con il patrocinio del Comune di Orta San Giulio.Durante la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Eremo di Santa Caterina del Sasso - Lago D'orta - Isola di San Giulio ? : Dal 13 al 16 novembre - €399 a persona! Dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso, sospeso su una - facebook.com Vai su Facebook
Orta Lake Challenge, Soares suona la quarta: che festa in riva al lago - Tra le donne vince l'austriaca Haginger, second ala torinese Ravizza ... Secondo rainews.it
Soares show sul Lago d’Orta. Batte tutti nel singolo - Canottaggio Per lui un quarto posto nell’otto misto con Elisa Mondelli. Segnala laprovinciadicomo.it
Sul Lago d'Orta torna "Corto e Fieno", il festival del cinema rurale - Dal 10 al 12 ottobre sul Lago d'Orta torna "Corto e Fieno", il festival internazionale del cinema rurale. Scrive novaratoday.it