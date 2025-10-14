SudeNord Magazine dedicato a Giancarlo Siani | online il numero di ottobre

Ildenaro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant’anni dopo il suo barbaro assassinio,  SudeNord Magazine,  diretto da  Francesco Bellofatto,  dedica il numero di ottobreGiancarlo Siani, il giovane cronista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. La sua figura viene ricordata non solo come simbolo di coraggio e libertà di stampa, ma come esempio per tanti giovani che ogni giorno lottano contro le piccole e grandi illegalità. La sezione  Economia  esplora la forza produttiva e la creatività della Campania: il successo della  DOP Economy; le nuove sfide e opportunità offerte dalla  ZES Unica; l’impegno dei  Giovani Imprenditori di Confindustria  per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

