Successo per il Career Day 2024 all’Università del Sannio
Oltre cinquanta aziende e trecento opportunità di lavoro hanno animato l'incontro tra studenti, laureati e mondo dell'impresa nel Chiostro di Palazzo San Domenico Il Chiostro di Palazzo San Domenico ha fatto da cornice al Career Day 2024 dell'Università.
