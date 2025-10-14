Tempo di lettura: 3 minuti La Campagna Nazionale Ulivo si è conclusa con esito più che positivo nel territorio della provincia di Benevento. Grazie a una vasta mobilitazione che ha coinvolto numerosi comuni sanniti, sono state cedute circa 900 piantine di ulivo. I fondi raccolti sono destinati a sostenere i programmi UNICEF per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. A nome di tutti i bambini cui giungeranno i sostegni economici, la presidente del Comitato provinciale Maria Buonaguro ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutti i collaboratori, coordinati dall’instancabile volontaria Anna Mercurio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Successo della Campagna Nazionale “Ulivo” nel Sannio: 900 Piantine per i Diritti dell’Infanzia