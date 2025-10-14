Su RAI 1 il viaggio in Irpinia con Linea Verde

Domenica 19 ottobre alle ore 12:20 su Rai 1, Linea Verde accenderà i riflettori sull’Irpinia, terra di eccellenze enogastronomiche, paesaggi incontaminati e tradizioni millenarie. La puntata, condotta da Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, guiderà i telespettatori in un viaggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

