Su Radio Number One arriva la voce di Michela Persico

. Dal 17 ottobre Michela Perisco sarà al fianco del conduttore Stefano Federici nel programma PN1 Plus che promette grandi sorprese, grandi novità, tanta musica e tanta ironia. Una nuova avventura entusiasma Michela Persico, nota conduttrice televisiva, giornalista pubblicista e influencer, che dal piccolo schermo approda al mondo della radio. A partire dal 17 ottobre, infatti, affiancherà Stefano Federici su Radio Number One nel programma PN1 Plus, in onda ogni venerdì dalle 14 alle 17. Un format leggero, ricco di ironia e buona musica. Che promette di coinvolgere gli ascoltatori con lo stile brillante e comunicativo della Persico, da sempre a suo agio nel dialogo con il grande pubblico.

